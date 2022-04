Lecce, lite in centro tra la gente. Un uomo colpito ad un occhio e a una gamba

Sono stati alcuni passanti a segnalare alla polizia una lite in corso a pochi passi da piazza Mazzini a Lecce. Un vero e proprio pestaggio tra stranieri che si è consumato in una città piena di gente che ieri, giovedì santo, erano in giro per il consueto rito dei Sepolcri. Un uomo è stato colpito ad un occhio e a una gamba.

Il pestaggio

Intorno alle 20 di ieri sera alcune persone hanno segnalato una lite in via Imperatore Adriano. Gli agenti giunti sul posto però non hanno trovato nessuno, ma sono riusciti ad ascoltare alcuni testimoni grazie ai quali sono riusciti ad individuare, nei pressi di piazzetta Verdi, un uomo - di origine albanese già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona - che era stato colpito ad un occhio e al ginocchio. Gli agenti di polizia hanno allertato i medici del 118 che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

L'uomo ha già annunciato che sporgerà denuncia, ma restano da chiarire i motivi dell'aggressione. Nel frattempo i poliziotti hanno recuperato i filmati delle telecamere disseminati nella zona per cercare di ricostruire la vicenda e individuare gli autori dell'aggressione.