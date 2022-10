Lite in centro per un bicchiere di carta: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Un cittadino di nazionalità nigeriana è stato arrestato dalla polizia questa mattina intorno alle 8.15 in via Imperatore Adriano. L'uomo, un 39enne, in compagnia di altri due concittadini, era entrato in un bar per chiedere al titolare dei bicchieri di carta per consumare delle bevande acquistate altrove.

Il commerciante si è rifiutato facendo andare su tutte le furie i tre. Il 39enne però ha esagerato tanto che i due concittadini hanno cercato di calmarlo: ma da qui ne è nata una lite tra loro. E i tre se le sono date di santa ragione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti hanno identificato i tre e tratto in arresto il 39enne poiché ha tentato di sottrarsi, resistendo fisicamente, all'accompagnamento per identificazione, inoltre nel suo zaino sono stati rinvenuti degli oggetti atti ad offendere (taglierino e coltellino).

Il 39enne, già noto alle forze dell'ordine, dopo gli adempimentidi rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dalla locale Procuradella Repubblica. Gli atri due nigeriani (classe '88 e '91) sono stati accompagnati presso l'Uffcio Immigrazione per approfondimenti circa lo propria posizione sul territorio nazionale.