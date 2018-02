La street-art per educare e unire periferia e centro della città. Incontro in libreria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arte di strada protagonista oggi pomeriggio alle 17, nella libreria Liberrima di Lecce, di un incontro organizzato nell’ambito dei laboratori "LettoriAttori, lettriciAttrici della mia città". Se negli scorsi appuntamenti si è parlato di libri e teatro, questa volta l’attenzione verrà posta proprio sul fenomeno della Street-Art, sia da un punto di vista territoriale, con riferimenti a quello che la cultura salentina può offrire con testimonianze dirette e proiezioni, sia come manifestazione d’arte internazionale, grazie gli interventi dei coordinatori artistici Chekos e Ania Kitlas dell’associazione 167/B Street di Lecce. Il loro intento è quello di coinvolgere ragazzi e famiglie del quartiere Stadio di Lecce in percorsi artistici educativi, con al centro il rispetto e l’uguaglianza.L’arte urbana, in quest'ottica, può essere certamente un modo, forse non ancora realmente compreso e sviluppato, per unire le periferie con il centro delle città.Il progetto è promosso da Ama, Accademia mediterranea dell’attore che da anni impartisce lezioni per il perfezionamento di vari linguaggi dello spettacolo, e ovviamente dalla libreria Liberrima.