«Operai in cassa integrazione chiamati a lavorare gratis»: la Cgil annuncia lo sciopero

Arriva la piccola commessa e l’azienda richiama al lavoro i dipendenti in cassa integrazione. Ma gratis. Lo denuncia la Cgil in provincia di Lecce, a Leverano, nello stabilimento della Supermonte, azienda specializzata nella produzione di contenitori in acciaio inossidabile per lo stoccaggio e il trasporto di birra, olio e vino. I lavoratori sono allo stremo: domani, 3 agosto, la Fiom Cgil ha proclamato 8 ore di sciopero. «La situazione è ormai insostenibile», spiega il segretario generale della Fiom Cgil Lecce, Ciro Di Gioia. «Alla totale incertezza sulle prospettive aziendali e alle tribolazioni che i lavoratori stanno affrontando ormai da anni, si aggiunge di fatto il lavoro a chiamata non retribuito o pagato con notevole ritardo».

Lavoro a chiamata non retribuito

Stando alle ricostruzioni del sindacato, ormai da diverso tempo, i 48 operai della Supermonte sono tutti in cassa integrazione ordinaria e lavorano con un orario ridotto. Di fronte alle piccole commesse che di volta in volta riceve, la direzione aziendale comanda a lavoro il personale necessario. Fin qui tutto normale. Il problema è che alla scadenza naturale delle retribuzioni, i dipendenti non verrebbero pagati: «Si ritrovano - è specificato - il cedolino dell’Inps per i giorni di cassa integrazione e nessuna busta paga per il lavoro svolto in azienda».

Paradosso e impegni non mantenuti

«Ai lavoratori, già senza prospettive future e sfiniti economicamente e psicologicamente - è scritto in una nota - si chiede dunque di lavorare quando c’è bisogno, senza però essere retribuiti o di aspettare per mesi. Il paradosso è che gli operai trovano conveniente stare a casa in cassa integrazione (con il pagamento diretto dell’Inps), piuttosto che andare in fabbrica a lavorare». Il 25 luglio, nella sede di Confindustria, è stato messo a verbale che l’azienda avrebbe erogato gli stipendi di maggio e giugno, ma in queste ore nelle tasche dei dipendenti, e non di tutti, sono arrivate le retribuzioni del solo mese di maggio».