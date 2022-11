Deliveroo sbarca anche in Salento, rider pronti alla consegna. Ecco dove

Non solo in città. Ma anche in provincia di Lecce, rider pronti a consegnare a casa il pranzo, la cena e gli spuntini. Il fenomeno "delivery", ormai sdoganato dopo la pandemia, si espande. Deliveroo, la piattaforma leader del settore, infatti, estenderà a novembre il suo servizio anche a Copertino e Leverano.

Le opportunità

In questi centri della provincia, si legge in una nota, Deliveroo conta di collaborare e creare opportunità di business e lavoro per decine di nuovi ristoranti partner. «Continua l’espansione territoriale della piattaforma - è scritto in una nota - che oggi in Italia copre più del 50 per cento della popolazione e collabora circa 20mila tra ristoranti e supermercati partner. Anche in questi nuovi centri quindi sarà possibile ordinare, comodamente da casa o dall’ufficio, i piatti dei propri ristoranti preferiti utilizzando la App».

Come funziona

Basta poco. Dall'app o dal sito web, è sufficiente scegliere uno dei ristoranti o locali affiliati. Il menù è online, si sceglie e poi il conto arriva nel carrello. Basta collegare alla app l'indirizzo e una carta di credito, o altri sistemi di pagamento (Paypal o contanti) e l'ordine viene preparato e infine portato a destinazione nei minuti indicati sull'applicazione. A Lecce città il sistema è attivo ormai da tempo. Ma la copertura si sta allargando ora anche ad altri centri di più piccole dimensioni.

Il general manager: «Mercato chiave»

«L’Italia è un mercato chiave per Deliveroo. La nostra espansione dimostra l’attenzione e la volontà di continuare ad investire creando nuove occasioni di business, crescita e lavoro nella ristorazione e nel settore della consegna a domicilio di prodotti alimentari. Vogliamo mettere a disposizione la tecnologia e la capacità innovativa di Deliveroo per contribuire allo sviluppo delle città e dei territori nei quali siamo presenti ed operiamo» ha detto Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italy.