Lecce, la fontana del quartiere torna a splendere. Il sindaco: «Zampillerà entro l'estate». Il progetto

«La fontana di Santa Rosa, simbolo della comunità e del quartiere, tornerà a zampillare entro l’estate.

Non sono i tempi che ci eravamo dati all’avvio dei lavori, la consegna era prevista entro il 2020, abbiamo dovuto scontare un ritardo dovuto alla complessità di un ripristino che si pone obiettivo di restituire la fontana nella sua piena funzionalità, mettendola al riparo da nuovi danni idraulici»: ad annunciarlo questa mattina, il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

Lo scorso luglio, fu infatti annunciato il cantiere per il restyling di questo simbolo storico del quartiere, uno dei più popolosi della città. La fontana è stata realizzata nei primi anni '60 e verrà recuperata grazie a 150mila euro di fondi Cipe, con interventi sia sulle vasche sia sulle parti impiantistiche, idriche ed elettriche. Insieme alla fontana, la Giunta ha approvato - sempre lo scorso anno - il progetto esecutivo da 330mila euro per la “Riqualificazione urbana Quartiere Santa Rosa”, che comprende lavori sull’area pedonale tra piazza Indipendenza, via Adige e via Tevere, per una superficie totale di circa 1.900 metri quadri e la “ricucitura” della zona dove si trova la storica fontana con il sistema di aree a verde e il limitrofo mercato rionale.

Gli obiettivi del progetto

Obiettivo del progetto, creare uno spazio urbano più ampio e accogliente attraverso una serie di interventi di riqualificazione che riguarderanno l’ampliamento dell’area pedonale (che aumenterà di circa 628 metri quadri) in corrispondenza della fontana, la rimozione della pavimentazione esistente sconnessa e deteriorata e la realizzazione di una nuova pavimentazione, l’eliminazione della lunga aiuola centrale che crea una barriera verso la fontana e la sistemazione delle aree a verde con nuove specie arboree ad integrazione delle alberature esistenti che saranno adeguatamente trapiantate. Inoltre, l’intervento su via Adige e via Tevere riguarderà la realizzazione di parcheggi e di una pista ciclabile. Saranno infine realizzare sei rampe in prossimità degli attraversamenti pedonali, con tutti gli accorgimenti per le persone non vedenti.

«Stamattina - ha scritto Salvemini - ho visitato il cantiere insieme all’assessore Nuzzaci, parlato con la ditta incaricata dei lavori, apprezzato nuovamente la bontà dell’intervento. In piazza Indipendenza, oltre alla nuova pavimentazione, saranno messi a dimora undici nuovi alberi (Carrubi, Ficus, Prunus, Melia Azedarach) che andranno ad aggiungersi agli esistenti, tutti tutelati nel progetto. L’auspicio è che a questi due interventi possiamo presto aggiungerne un altro: la riqualificazione e rigenerazione sostenibile dell’area mercatale e della piazza antistante, per la quale abbiamo chiesto il finanziamento nell’ambito del Programma dell’abitare Sostenibile della Regione Puglia. Santa Rosa oggi è un cantiere aperto: domani sarà un quartiere rinnovato, nel rispetto della bellezza e del valore architettonico che lo caratterizzano».