Lavori, nuovo look per la facciata di Palazzo Carafa. E all’Apollo arrivano i panelli anti-rumore. Il progetto

Lavori a Lecce, nuovo look per la facciata di Palazzo Carafa. E all’Apollo arrivano i panelli anti-rumore. Il progetto prevede 100mila euro per il restauro della facciata di Palazzo Carafa e 250mila euro per l'insonorizzazione del Teatro Apollo. Il Comune è pronto a intervenire su due immobili storici della città con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico. I due progetti saranno realizzati grazie ad alcuni fondi, per un totale di 350mila euro, assegnati per l'annualità 2023 dalla Regione Puglia.

Il restauro della sede del Comune

Il primo intervento riguarda il restauro del cornicione sovrastante il parapetto murario di Palazzo Carafa. Non è la prima volta che l'amministrazione interviene per mettere in sicurezza lo storico edificio risalente al Cinquecento. Nel 2019 la facciata su via Rubichi è stata oggetto di un intervento urgente di restauro del paramento murario interessato da fenomeni di distacco, con l'eliminazione di frammenti murari disgregati e con pericolo di crollo. Nel 2020, poi, è stato realizzato un ulteriore restauro conservativo del paramento murario, finalizzato ad arrestare il processo di distacco della pietra. «Durante l'esecuzione degli ultimi interventi spiega l'assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci -, abbiamo riscontrato la necessità di completare il recupero conservativo del parapetto sovrastante il cornicione, nel tratto non ancora restaurato, e sul tratto prospiciente piazza Sant'Oronzo. Grazie al contributo regionale possiamo eseguire a stretto giro questi interventi fondamentali per mettere in sicurezza l'immobile». Il progetto, finanziato con 100mila euro, prevede la revisione, la stilatura, la velatura ed il trattamento idrorepellente. È in programma anche il restauro delle grate in ferro esistenti a protezione degli infissi del piano terra.

L'intervento al Teatro comunale

Il secondo intervento riguarda invece l'isolamento acustico del Teatro Apollo, uno dei luoghi culturali più importanti della città, situato lungo l'asse commerciale che collega piazza Mazzini con piazza Sant'Oronzo. Dopo l'entrata in funzione, avvenuta nel 2017, il teatro ha ospitato spesso concerti e opere teatrali. Nel tempo, però, è stato più volte evidenziato anche tramite alcuni rilievi fonometrici - che l'impatto acustico generato dagli spettacoli nei confronti di due appartamenti adiacenti al muro di delimitazione della zona palco, poteva superare i livelli di rumorosità consentiti dalla normativa vigente. Per questo il Comune procederà con un intervento di isolamento acustico dell'intera parete della torre scenica del teatro, confinante con i due appartamenti privati, realizzando un rivestimento con pannelli fonoisolanti accoppiate a cartongesso. Il finanziamento previsto è di 250mila euro. «Era da tempo che avevamo in cantiere questo intervento sottolinea l'assessore alla Cultura Fabiana Cicirillo per dare una risposta alle segnalazioni ricevute da parte di alcuni cittadini che da tempo lamentavano la mancata insonorizzazione, non prevista ai tempi del restauro. Siamo felici di aver ottenuto il contributo richiesto alla Regione. Sono lavori che sono attinenti alla valorizzazione dei beni. Perché se i beni non sono perfettamente funzionanti, non possono essere valorizzati a pieno».



