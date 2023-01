Petardi sui passanti, paura in pieno centro a Lecce. Tiro al bersaglio da un'auto in corsa

Tiro al bersaglio con dei petardi sui passanti. Nella serata di oggi, 7 gennaio, lungo viale XXV Luglio, a Lecce, attimi di paura per il lancio di petardi da un'auto in corsa. Petardi specificatamente indirizzati sui passanti e che, fortunatamente, non hanno causato feriti. L'auto, una berlina bianca, si è poi allontanata dal centro a velocità sostenuta.

Due gli episodi accertati

Almeno due gli episodi accertati quando erano da poco passate le 23. Gli oggetti esplosivi sono stati lanciati - questo il dettaglio che più inquieta - non a terra, tra i piedi dei passanti (cosa che pure sarebbe esecrabile, oltre che pericolosa), ma proprio addosso alle persone, elemento che avrebbe potuto procurare lesioni alquanto serie. Fortunatamente gli interessati hanno avuto la prontezza di schivare i petardi o allontanarli da sé. Al momento non si registrano feriti. Non è escluso che dalle telecamere di sicurezza si possa risalire ai responsabili.