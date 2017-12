Sorprende i ladri in un appartamento vicino al suo: aggredito e pestato a sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha tentato di bloccare i ladri che stavano svaligiando un appartamento nel suo stesso condominio, ma i malviventi lo hanno pestato a sangue prima di fuggire via con il bottino.E' accaduto questa sera a Lecce, in via De Giorgi, dove tre individui si erano introdotti in un appartamento e, dopo aver disattivato l'allarme, avevano iniziato a compiere un furto.Messo in allarme dai rumori, però, un condomino di un altro appartamento vicino si è accorto della presenza dei banditi ed è intervenuto, cercando quantomeno di farli scappare e far quindi fallire il colpo. E' stato invece sorpreso dalla violenta reazione dei tre rapinatori che prima di fuggire lo hanno aggredito e percosso violentemente.L'uomo è stato poi soccorso da altri abitanti dello stabile che hanno lanciato l'allarme e trasportato in ospedale con un forte trauma cranico. Ora è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso da parte dei sanitari del "Vito Fazzi".Sul furto, invece, indaga la polizia intervenuta sul posto. Si cercano elementi per poter identificare i malviventi che al momento hanno fatto perdere le proprie tracce. Non si conosce bene neanche l'ammontare del bottino del furto, perché il proprietario dell'appartamento svaligiato è fuori città.