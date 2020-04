Lecce, la colazione ai volontari è offerta dalle comunità migranti: pasticciotti e cornetti ogni mattina

«Un segno di ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto durante questa emergenza sanitaria dalla Protezione Civile e dal 118».

Il 33° consigliere aggiunto, Sanjeev Khulari, eletto a gennaio in rappresentanza delle comunità migranti presenti a Lecce, offrirà, con la comunità indiana, la prima colazione ai volontari del centro di via Giurgola e agli operatori del 118 del Fazzi tutti i giorni da oggi fino al 3 maggio.

Questa mattina ad accoglierli e ringraziarli per questo gesto era presente al centro il sindaco Carlo Salvemini, che ne ha dato notizia in chiusura della sua consueta diretta quotidiana di aggiornamento dell’emergenza.

«Dopo la consegna di 25mila mascherine da parte della comunità cinese – ha commentato – un'ulteriore testimonianza di fortissimo senso di solidarietà e spirito di appartenenza. Tante etnie si sentono unite in seno a una comunità più grande, nel nostro caso quella della città di Lecce, un valore prezioso e non scontato che arricchisce la nostra capacità di poter affrontare uniti e coesi questa prova difficilissima».