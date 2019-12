Lecce, la 167 come non l'avete mai vista: sui muri la poetica opera di Millo

Ultimo aggiornamento: 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Wish l'ultimo murale del progetto 167 Art Project, realizzato a Lecce da Millo, artista pugliese ma di caratura ormai internazionale con opere all'attivo in tutto il mondo. Wish parla di questo legame che non può essere tagliato, come un sottile filo rosso che collega e lega ognuno di noi, nonostante le difficoltà e gli intrecci delle nostre vite, noi tutti siamo migliori quando non siamo soli.Il muro si trova nell'area chiamata 167, il quartiere considerato il più popolare e oggi anche multiculturale della città, dove negli anni 90 si tenne il maxiprocesso alla Scu.L'organizzazione 167 B Street opera da anni nel quartiere con lo scopo di migliorarne la percezione estetica ma soprattutto di implementare i rapporti umani tra gli abitanti.