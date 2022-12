Investe ciclista con l'auto e poi scappa: è caccia al pirata della strada

Attimi di paura in via Poli a Lecce per un ciclista 20enne investito da un'auto, fuggita via dopo l'impatto.

Il ragazzo originario del Pakistan, è caduto violentemente sull'asfalto e in un primo momento si è temuto il peggio. I soccorsi allertati da alcuni automobilisti di passaggio, hanno richiamato sul posto i sanitari del 118. Il controllo medico ha escluso lesioni al giovane, che è stato portato in codice verde in ospedale per accertamenti.



Sul posto per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro è intervenuta la Polizia stradale. Caccia anche al pirata della strada, che ha fatto perdere le proprie tracce dopo l'incidente.