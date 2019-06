© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due vasti incendi sono in corso dalle prime ore del pomeriggio in località Fondone, tra Lecce e San Cataldo, e nella zona del parco di Rauccio. In gran parte sta bruciando sterpaglia e il fumo ha invaso Lecce giungendo fino al centro. Sul posto stanno lavorando vigili del fuoco, forestali e volontari.