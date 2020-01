Lecce-Inter, si comincia: giallorossi a caccia del riscatto LA DIRETTA

PRIMO TEMPO

1': Calcio d’inizio affidato all’Inter, che gioca in maglia verde alga, mentre il Lecce indossa la consueta casacca giallorossa. Prima del calcio di inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria del bomber azzurro negli anni ‘60 e ‘70 Pietro Anastasi, deceduto due giorni fa.2': Rispoli rischia l'autogol di testa, salva Gabriel3’: ospiti subito pericolosi: sinistro di Lukaku, palla di poco al lato7': clamorosa occasione sotto porta per Mancosu, che però calcia alle stelle; il trequartista è stato comunque giudicato in fuorigioco dall'arbitroLECCE: Gabriel, Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco, Rispoli, Petriccione, Deiola, Mancosu, Babacar, Lapadula. All.: Liverani (panchina: Vigorito, Chironi, Riccardi, Vera, Falco, Meccariello, Gallo, Maselli, Majer, Tachtsidis).INTER: Handanovic, Godin, Skriniar, De Vrij, Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi. Lukaku, Lautaro. All.: Conte (panchina: Padelli, Berni, Sanchez, Ranocchia, Lazaro, Valero, Di Marco, Esposito, Pirola, Agoume, Bastoni).Arbitro: Giacomelli di Trieste