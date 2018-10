Lecce, insediato il nuovo prefetto: il benvenuto del sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel suo primo giorno di servizio in qualità di Prefetto di Lecce, la dottoressa Maria Teresa Cucinotta ha incontrato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini a Palazzo Carafa.Il sindaco ha accolto la Prefetta sul portone di Palazzo Carafa in via Rubichi, accompagnandola lungo la storica scalinata del Palazzo verso il proprio studio. Qui, alla presenza del vice prefetto Guido Aprea, del Capo di Gabinetto della Prefettura Beatrice Mariano e del Capo di Gabinetto del sindaco, Elisabetta Ciulla, si è tenuto un colloquio di circa mezz'ora. Nel corso dell'incontro la nuova Prefetta ha manifestato al sindaco le sue impressioni positive sulla bellezza della città di Lecce, mostrandosi felice per la destinazione assegnatale.