LECCE - Scontro in tangenziale nella prima serata di oggi a Lecce. Almeno tre le autovetture coinvolte in un tamponamento nei pressi dello svincolo per Merine. Lo scontro che si è verificato poco dopo l'uscita dallo stadio, dove poco prima si era disputato l'incontro Lecce-Udinese, e non ha avuto gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti. Ma ha bloccato il traffico creando incolonamenti per diversi chilometri.

Ultimo aggiornamento: 21:12

