Paura in tangenziale, tamponamento tra quattro auto: due feriti codice rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Pauroso scontro in serata lungo la tangenziale Ovest di Lecce, subito dopo la galleria Condò, in direzione Brindisi. Quattro auto sono entrate in collisione tra loro, a quanto pare a causa di un violento tamponamento a catena. Lo scontro ha provocato diversi feriti due dei quali gravi e trasportati dai sanitari del 118 in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.Per estrarre alcuni degli occupanti dalle auto è stato necesario l'intervento dei vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa al transito veicolare per diverso tempo.