Paura sul viale, 22enne sfonda con l'auto l'ingresso di un ristorante di sushi

Un boato tremendo e le vetrata in frantumi. L'auto che sfonda il ristorante di sushi di viale Leopardi, nel cuore della città: è accaduto questa sera poco dopo le 20 e le circostanze e cause sono ancora tutte da chiarire. Le vetrata colpita è quella del Miyaki, uno dei ristoranti giapponesi più noti della città.

L'AUTOMOBILISTA ILLESO

Alla guida dell'auto, una Hyunday i10, c'era un 22enne di Lecce, che ha perso il controllo del mezzo per cause ancora tutte da accertare ed è rimasto miracolosamente illeso. In questo momento è sottoposto agli esami per capire se fosse sotto effetto di alcol o droga alla guida.

Nessun ferito all'interno del ristorante, dove si stava lavorando per l'asporto. Sul posto, per ricostruire la dinamica e raccogliere testimonianze, gli agenti della Polizia municipale di Lecce.