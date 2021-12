Schianto tra due auto: tre feriti, un uomo in codice rosso trasportato all'ospedale

Tre feriti, uno ricoverato in codice rosso all'ospedale. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada statale 7ter.

Lo schianto tra le due auto

Due auto, una Fiat Panda ed una Fiat 500 L, per cause ancora tutte da chiarire sono entrate in collisione tra loro nei pressi della rotatoria che conduce a Trepuzzi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Lecce e dei sanitari del 118 che hanno soccorso le tre persone rimaste ferite durante l'impatto. Si tratta dei due automobilisti e di un passeggero condotto in codice rosso presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce.