Lecce, tamponamento all'incrocio, poi 21enne denuncia: «Mi hanno aggredita»

Incidente stradale nella notte alla periferia di Lecce. All'incrocio fra via Goldoni e la via per Torre Chianca due auto si sono scontrate, senza tuttavia che gli occupanti dei veicoli riportassero ferite gravi. L'impatto è avvenuto proprio all'altezza dello stop su via Goldoni fra la LanciaY guidata da un 33enne leccese, a bordo della quale viaggiavano anche due giovani di 21 e 25 anni, e la Daewoo Matiz di una 21enne di Surbo - N.F. le sue iniziali -, diretta verso Torre Chianca.

Le testimonianze e le indagini

Sul posto, sono subito arrivate un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Municipale del capoluogo, per i rilievi del caso. Ma la dinamica dell'accaduto, al momento, è tutt'altro che chiara. I giovani a bordo della Lancia, infatti, hanno riferito che la ragazza stava guidando in maniera spericolata e poco accorta, al punto da non essersi resa conto della loro vettura ferma all'incrocio. La giovane, invece - accompagnata in ospedale in codice verde per accertamenti - ha riferito in ospedale di essere stata aggredita subito dopo il tamponamento. Gli agenti di Polizia locale sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.