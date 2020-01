Schianto nei pressi della stazione: paura all'incrocio

Incidente in città nel pomeriggio. A pochi passi dalla stazione ferroviaria si è verificato uno scontro tra due auto, in seguito al quale uno dei conducenti è rimasto ferito. Erano le 17 circa quando una Citroen C1 ed una Lexus sono andate a sbattere l’una contro l’altra all’altezza dell’incrocio tra via Don Bosco e viale Oronzo Quarta, per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio è stato uno dei due automobilisti alla guida, che è rimasto ferito nell’impatto. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno soccorso e condotto presso l’ospedale “San Giuseppe” di Copertino in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Lecce, che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dello scontro e risalire alle sue cause. © RIPRODUZIONE RISERVATA