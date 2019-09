Tragedia alle porte della città: lo scooter sbanda, muore un uomo di 39 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso la vita in un incidente stradale Federico Conte, leccese, 39 anni. A bordo di uno scooter 125 l'uomo stava percorrendo viale Risorgimento, nei pressi di Parco di Belloluogo, quando all'altezza di una curva, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante il casco pare si sia spezzato l'osso del collo.Sul posto la polizia municipale e i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. I rilievi della polizia cercheranno di chiarire le cause dell'incidente.