Schianto tra scooter e jeep: in ospedale maresciallo della Finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto tra scooter ed una Jeep sulla circonvallazione di Lecce ed un maresciallo della Finanza, di 52 anni, finisce in ospedale con un trauma facciale ed altre ferite. L'incidente si è verificato attorno alle 7.30 lungo viale Japigia, all'altezza dell'area di servizio Eni. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il militare viaggiava in sella allo scooter in direzione del sottopassaggio di viale Leopardi, quando la Jeep – che proveniva dalla direzione opposta e si trovava nell'altra corsia – ha effettuato una svolta sulla sinistra per entrare nell'area di rifornimento, proprio mentre sopraggiungeva il mezzo a due ruote. Soccorso da un'ambulanza del 118, l'uomo è stato trasferito con “codice rosso” per dinamica alla volta dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso. Fortunatamente non correrebbe alcun pericolo di vita.