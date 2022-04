Brutto incidente ieri sera in piazza Mazzini a Lecce: uno scooter si è scontrato contro auto. Lo schianto è avvenuto intorno alla mezzanotte. Da segnalare il codice rosso per due ragazzini. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. Per uno dei giovani coinvolti è stata riscontrata una probabile frattura a base cranica.