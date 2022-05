Incidente stradale alla periferia della città: moto contro auto. Ferito il motociclista

Ancora un incidente a tarda sera per le strade della città. L'impatto, questa volta, tra un'auto e una moto avvenuto su viale della Repubblica all'altezza con l'intersezione di via D. Birago.

Scontro tra auto alle porte del paese: tra i feriti anche un bimbo di 5 anni

Ad avere la peggio il motociclista, L.U.L., 58enne nato in Svizzera che si è scontrato con un'auto condotta da un 27enne di Nardò, Z.D. le sue iniziali. Il motociclista, positivo all'alcol test (1,7) è rimasto ferito ad una gamba: per lui prognosi di 20 giorni. Accertamenti anche per il conducente dell'auto finito al pronto soccorso.

APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO Ostuni, incidente sulla strada per il mare: in ospedale un 29enne L'IMPATTO Incidente a Brindisi: con la moto contro un'auto, grave un uomo...

Incidente a Brindisi: con la moto contro un'auto, grave un uomo di 49 anni