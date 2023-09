Incidente in periferia, uomo investito all'incrocio: 73enne in coma in ospedale

Grave incidente stradale alla periferia di Lecce con un uomo di 73 anni, travolto da un’auto e finito in coma a causa delle ferite riportate. L’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale “Vito Fazzi”.

L’impatto si è verificato intorno alle 19 all’intersezione tra via Dell’Abate e via Leuca. A lanciare la richiesta di soccorsi alla centrale operativa del 118 sono stati alcuni automobilisti di passaggio. I sanitari del 118 intervenuti sul posto, constatata la gravità dell’anziano, ne hanno disposto il ricovero d’urgenza in ospedale. Il ferito, dopo gli accertamenti diagnostici, in cui è emerso un importante trauma cranico, è stato ricoverato nel reparto rianimazione con prognosi riservata.



Sul posto per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che stanno verificando anche se l’uomo investito fosse a passeggio a piedi o in sella ad una bicicletta.