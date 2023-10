Lecce, esce fuori strada e si schianta contro una pianta di fico d'india: grave una 29enne

Grave incidente stradale in serata sulla provinciale Novoli-Veglie. Una ragazza di 29 anni, alla guida di una Lancia Ypsilon, a seguito del rocambolesco fuori strada con l'auto terminata contro una grossa pianta di fico d'india, è rimasta ferita ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Lecce, dove è ricoverata in rianimazione.

La ragazza è grave e ricoverata in rianimazione

In pronto soccorso, constatate le gravi condizioni di salute della 29enne, i sanitari hanno deciso per il ricovero nel reparto di rianimazione.

Nessun'altra auto coinvolta

L'impatto violento, sarebbe di natura autonoma e non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto, oltre alla presenza dei sanitari del 118 si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidati ai carabinieri della compagnia Campi Salentina.