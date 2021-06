Scontro all'incrocio: automobilista positivo alle droghe. Centauro grave in ospedale

Violento impatto fra una moto e un'auto all'incrocio fra via San Pietro in Lama e viale Grassi, a Lecce. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, subito dopo l'ora di pranzo. Il conducente dell'auto - 42 anni, di Lecce - è risultato positivo al test tossicologico.

Il centauro, invece, 59 anni, sempre di Lecce, è finito in ospedale in codice rosso: in serata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Sul posto, la Municipale per i rilievi del caso e le ambulanze del 118.