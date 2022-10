Lecce, 15enne in monopattino investito in centro: è grave

Viaggiava a bordo del proprio monopattino quando è stato investito da uno scooter, guidato da un ragazzo appena 18enne: un 15enne, C.E. le sue iniziali, è in gravi condizioni dopo l'incidente nella serata di oggi (venerdì 28 ottobre) in via Zanardelli, all'incrocio con via Cesare Battisti, a Lecce. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, atleta di nazionalità straniera, in forza all'Unione Sportiva Lecce. È stato trasportato in ospedale per un importante trauma cranico, in codice rosso.

I veicoli sono stati sottoposti a sequestro, sono a disposizione del Pm di turno.

Aggiornamenti a breve