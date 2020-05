Incidente sul cantiere del metanodotto Snam: operaio perde la vita

Ultimo aggiornamento: 12:31

È rimasto schiacciato da una macchina posatubi che si è rovesciata sul terreno l'operaio 35enne che ha perso la vita questa mattina durante i lavori per la costruzione del metanodotto Snam, a Pisignano , frazione di Vernole.L'incidente si è verificato alle 10.30 in Contrada Largo Cappelle e ha coinvoltodi Squinzano, saldatore per la ditta Max Streicher, schiacciato da una macchina Pipe Welder. La tragedia è avvenuta nei pressi della strada provinciale Pisignano - Castrì dove procedono i lavori del primo lotto per la realizzazione del metanodotto Snam per l'interconnessione con Tap.A quanto si apprende l'uomo partecipava ai lavori che si stavano svolgendo nei pressi del cimitero, quando è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso al Vito Fazzi. Purtroppo è deceduto durante il trasporto.