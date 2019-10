Malore alla guida, perde il controllo dell'auto e si schianta: un morto

Ultimo aggiornamento: 15:14

Incidente mortale lungo la strada provinciale che da Lequile conduce a San Donato, in provincia di Lecce . Un uomo alla guida di un'auto, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare. Per lui, all'arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.Sul posto, insieme ai medici del 118, anche i carabinieri della vicina stazione di San Cesario, che ricostruiranno la dinamica dei fatti. Aggiornamenti a breve.