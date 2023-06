Donna investita sui viali mentre attraversa sulle strisce pedonali: ricoverata in ospedale

Donna investita in pieno centro a Lecce. L'ennesimo incidente lungo i viali della città, con un pedone coinvolto, si è verificato poco dopo le 13.30, nei pressi della villa Comunale.

Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, resa da alcuni testimoni agli agenti di Polizia municipale giunti sul posto per i rilievi, la donna era intenta ad attraversare le strisce pedonali, tra Via Cavallotti e via imperatore Adriano, quando improvvisamente, per cause in fase di accertamento, è stata travolta da un'auto in transito. Uno scontro che fatto cadere violentemente la donna sull'asfalto.



La richiesta di soccorsi ha richiamato sul posto gli operatori del 118.

I sanitari, dopo aver prestato le prime cure alla ferita, ne hanno disposto il ricovero con codice giallo, all'ospedale di Copertino per ulteriori accertamenti.