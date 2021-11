Si schianta contro lo spartitraffico, pizzicata dall'etilometro e denunciata

Finisce sullo spartitraffico, esce quasi illesa dall'auto ma dall'alcol test risulta che aveva bevuto e rimedia una denuncia. E' successo alle 5 di questa mattina a Lecce, dove la conducente di un’auto, una 31enne di Calimera, transitava lungo viale Marche quando non si è accorta dello spartitraffico tra le due carreggiate, travolgendolo con il proprio mezzo. Soccorsa immediatamente dai passanti e poi dagli operatori del 118, è stata visitata e medicata sul posto.

Tutto sarebbe finito con un brutto spavento se non fosse stato per l’etilometro in dotazione alla pattuglia della polizia locale, arrivata sul posto insieme con gli agenti della sezione volanti, che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore al consentito e per la 31enne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente.