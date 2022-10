Lecce, inchiesta sul Tribunale: il giudice Errede trasferito a Bologna

Il plenum del Csm ha deliberato il trasferimento del giudice Pietro Errede (su sua richiesta) da Lecce al Tribunale di Bologna. La seduta, che si è tenuta oggi, ha ratificato quanto già deciso dalla Prima commissione, che aveva espresso parere contrario – rilevando in alcuni casi ragioni di incompatibilità – per analoghe istanze formulate dallo stesso Errede per la procura o il Tribunale di Bari, per Brindisi, per Trani, Matera.

L'inchiesta

In attesa che si esprimesse il Consiglio superiore della magistratura, Errede aveva deciso di spostarsi dalla sezione Commerciale e Fallimentare di Lecce al Tribunale penale, come giudice del dibattimento. Il magistrato è sottoposto a indagini dalla procura di Potenza per un presunto giro di consulenze pilotate e per ipotesi di interferenze in un'asta giudiziaria, in cambio di favori. Tra cui l'ormai nota collana tennis “a prezzo di costo”.

Le altre proposte

In riferimento alla proposta di trasferimento in prevenzione a Bari, considerato il procedimento per incompatibilità ambientale avviato e ora così archiviato, la Prima commissione ha espresso parere negativo a fronte di due rilevate situazioni di incompatibilità. Favorevole, invece il parere per Pescara e Bologna “limitatamente al Tribunale di Bologna e al Tribunale di Pescara, con esclusione dell’assegnazione a funzioni fallimentari o di esecuzione civile, nonché di coordinamento di sezione”.