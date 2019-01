Inchiesta sulle case popolari a Lecce, dal giudice il senatore Marti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il senatore Roberto Marti é arrivato in Tribunale con gli avvocati Pasquale e Giuseppe Corleto per partecipare alla camera di consiglio fissata dal giudice per le indagini preliminari Giovanni Gallo, nell'inchiesta sulle case popolari in cui risulta indagato con l'accusa di avere favorito l'assegnazione di un immobile confiscato alla mafia,al fratello del boss Maurizio Briganti.Il giudice sentirá i difensori ed il pubblico ministero Massimiliano Carducci e poi valuterà se chiedere al Parlamento la possibilità di usare nel processo le intercettazioni telefoniche in cui il senatore Marti dialoga con altri indagati.