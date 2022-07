Incendio in pieno centro: a fuoco il deposito di Urban Cafè. Mistero sulle cause del rogo

Fumo denso e odore acre nella tarda serata di ieri nel cuore della movida a Lecce, a due passi della chiesa di Santa Chiara in piazza Vittorio Emanuele II. Mentre il centro della città era affollato di giovani e turisti dai locali retrostanti all’Urban Cafè - tra i più noti pub della città - è stato visto uscire del fumo. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che hanno raggiunto il deposito del locale per spegnere l'incendio.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Allarme incendi, il Salento brucia ancora: 46 Comuni a medio-alto... LECCE Incendio minaccia il santuario di Montevergine. Arrivano due canadair BAT La Puglia brucia: cinque incendi tra boschi e macchia mediterranea.... I ROGHI Due auto date alle fiamme nella notte in Salento: ipotesi dolosa LECCE Salento: fuoco all'auto, l'incendio vicino alla pineta del...

Le fiamme partite da alcuni cartoni

Stando ai primi rilievi a prendere fuoco sarebbero stati alcuni cartoni. Fortunatamente le fiamme si sono estinte da sole dopo aver consumato l’ossigeno presente nella stanza. Ancora in corso di quantificazione i danni così come sono da accertare le cause che hanno innescato le fiamme.