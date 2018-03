Attentato a Settelacquare: distrutto il mercato destinato agli ambulanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fuoco otto dei 48 box del mercato di Settelacquare, destinati dall’ammministrazione comunale ai commercianti che intende sfrattare da piazza Libertini. Box privi ancora dell’allaccio alla rete elettrica. E per questo, ed anche per le tensioni ed il muro contro muro creatosi fra Palazzo Carafa e gli ambulanti a ridosso delle mura ristrutturate del castello Carlo V, si teme l’attentato. Per mano di chi potrebbe aver inteso lanciare un segnale violento all’amministrazione del sindaco Carlo Salvemini. Piuttosto che unirsi all’annunciato ricorso al Tar. O alle manifestazioni di piazza. Come anche alla dialettica politica.Si sospetta il dolo per almeno per altre due ragioni: martedì scorso è stata approvata la delibera di Giunta sul ripristino di quei box e la riqualificazione di piazza Libertini. E nella giornata di ieri è iniziato il montaggio dei cancelli per impedire che venissero occupati abusivamente o vandalizzati. Proprio accanto ai locali andati distrutti dalle fiamme, era stata installata l’inferriata laterale.Uno stop al progetto di dare vita al mercato di Settelacquare, insomma, se la pista del dolo dovesse essere confermata. Anche perché i vigili del fuoco hanno dichiarato i locali inagibili.Danni ingenti. Come anche un chiaro tentativo di condizionare l’operato dell’amministrazione comunale. Sempre che le indagini diranno che si sia trattato di un attentato.Si è pure temuto il peggio. Perché una parte di quelle strutture la sera diventano rifugio dei senza tetto. Di chi li occupa abusivamente, avendo constatato la scarsa considerazione goduta dal quelle strutture fino a pochi giorni fa. Ne sono scappati tanti di clochard ieri sera verso le otto meno un quarto, quando sono divampate le fiamme negli otto box di Largo Vittime del Terrorismo. Una pattuglia dei poliziotti delle Volanti in servizio nella zona, è arrivata in pochi secondi. E tra fumo e le vetrate esplose per il calore, hanno cercato di capire se ci fosse qualche persone in quell’inferno di cristallo. Hanno rischiato la vita, perché potevano essere travolti dalle deflagrazioni.La zona è stata transennata ed isolata dalle pattuglie delle Volanti e del Reparto prevenzione crimine, insieme alla polizia municipale, mentre i vigili del fuoco si sono prodigati a spegnere le fiamme e ad impedire che si propagassero sui box accanto.Le prime lingue di fuoco hanno creato allarme a Settelacquare e nel quartiere Stadio, perché sono diventate alte e visibili da diverse centinaia di metri di distanza. Rapido e deciso l’intervento dei vigili del fuoco. E subito dopo sono cominciati i sopralluoghi degli stessi vigili e dei poliziotti della Scientifica. Sul posto anche il dirigente comunale Fernando Bonocuore.Non sono state trovate tracce evidenti di dolo. Nessuna conferma alla notizia arrivata anche a Palazzo Carafa, del ritrovamento di due taniche di benzina. L’unico indizio che al momento sembra significativo, è una vetrata rotta. Notata prima che andasse in frantumi insieme alle altre: una delle vetrata sul retro. Più nascosta. Nella zona più indicata per non farsi notare.E dunque, si batte la pista dell’attentato. Un attentato contro l’amministrazione comunale. Le indagini le stanno conducendo i poliziotti della Squadra mobile, con il vice capo Antonio Miglietta che ieri sera ha fatto un primo sopralluogo. E’ plausibile che saranno impegnate le migliori risorse per venire a capo delle cause e degli autori dell’incendio, non fosse altro perché le conseguenze sono state l’immediato blocco del progetto della Giunta al governo da giugno dell’anno scorso, di ripristinare i box per destinarli agli ambulanti di piazza Libertini.Contrari al trasferimento a Settelacquare, quei commercianti: temono di restare isolati dall’incessante via vai di persone su via Trinchese e su viale Marconi. Il dissenso lo hanno esternato sin da dicembre dell’anno scorso, quando la Giunta comunale approvò la prima delibera per liberare piazza Libertini allo scopo di valorizzare la bellezza del castello Carlo V appena ristrutturato.Il dissenso stavolta non c’entra: l’incendio sembra un atto di guerra.