Attentato incendiario ai nuovi box di Settelacquare, transennata tutta la zona. Martedì la delibera per il trasferimento del mercato di piazza Libertini

n violento incendio è scoppiato in serata nella zona di Settelacquare, in largo Vittime del Terrorismo. Il fuoco starebbe interessando il mercato coperto. Sono andati in fiamme in particolare alcuni box in alluminio e materiale coibentato.Sul posto Vigili del fuoco, polizia e agenti municipali, l'intera zona è stata transennata per questioni di sicurezza. I Vigili del fuoco non si sono espressi sulle cause dell'incendio, che comunque sembrano essere senza alcun dubbio di origine dolosa, ma in seguito all'intervento hanno dichiarato l'inagibilità di 8 di quei box.Proprio martedì scorso il Comune ha approvato la delibera di giunta per lo spostamento in questa zona del mercato di piazza Libertini e questa mattina gli operai inviati dal Comune hanno montato il cancello. Com'è comprensibile, gli investigatori stanno ora cercando di capire se vi sia un legame tra le due cose.