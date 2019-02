Rogo nella notte: incendiata una palestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso mezzanotte incendio dei locali della palestra Strong fitness di via dell’Abate, nella zona Castromediano di Lecce. Le fiamme, che non hanno provocato danni alle strutture, hanno parzialmente rovinato gli attrezzi e mandato in frantumi i finestroni. Sul posto Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme oltre alla volante e alla scientifica. Il rogo è di origine dolosa in quanto rinvenute per terra tracce di liquido infiammabile.