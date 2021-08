Lecce, incendio in una palazzina: giovane ferito, famiglia intrappolata al primo piano

Incendio in una palazzina in via Mario Nacci, a Lecce. Una famiglia è intrappolata al primo piano, i vigili del fuoco sono intervenuti a spegnere le fiamme e liberarla.

Sembra che l'incendio sia divampato all'interno dell'abitazione al piano terra, il cui proprietario - un giovane di origini extracomunitarie che vive da solo - è stato portato via in ambulanza: ma le rampe delle scale sono state invase dal fumo e hanno impedito al nucleo...

