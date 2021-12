Scoppia l'incendio in casa e scappano sul tetto: salve tre persone

Momenti di paura ieri sera a Lecce dove un incendio è divampato all'interno di una palazzina nella zona di Castromediano. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo tre persone prima che si potesse verificare una tragedia.

L'incendio nella palazzina e la paura

Erano quasi le 22 - 21.50 per l'esattezza - quando una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta a Castromediano, rione di Cavallino di Lecce per un incendio che stava interessando il secondo piano di un'abitazione sita in viale Della Repubblica, al civio 33.

Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco si sono resi conto che la coltre di fumo che fuoriusciva della finestre si notava già in lontananza. L'incendio era scoppiato nell'abitazione cotringendo tre persone, tra cui anche la proprietaria della casa, a scappare su tetto della palazzina per trovare riparo. I vigili del fuoco con l'ausilio di un'autoscala hanno messo in salvo le tre persone e poi hanno lavorato per spegnere le fiamme.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile in attesa però che vengano effettuate altre verifiche statiche all'appartamento. Per i tre occupanti della casa solo grande paura.