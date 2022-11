Incendio nella notte, autocarro dato alle fiamme alla periferia di Lecce. Non si esclude l'origine dolosa

Misterioso incendio nella notte alla periferia tra Lecce e Frigole. In fiamme un autocarro Nissan di proprietà di un 50enne leccese. Le lingue di fuoco hanno avvolto e distrutto completamente il mezzo da lavoro dotato di braccio meccanico.

In breve sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, allertati dagli stessi proprietari. I caschi rossi hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Questura per avviare le indagini.

Non si esclude il dolo

Al momento non si esclude l'origine dolosa dell'incendio, anche se sul posto i vigili del fuoco non avrebbero trovato chiare tracce. Ulteriori elementi, utili all'attività investigativa, potrebbero emergere nelle prossime ore dalla visione dei filmati catturato dalle telecamere di videosorveglianza poste nella zona.