Incendio, questa mattina, in una abitazione di via Fabio Trinchera, a Lecce . Erano circa le 6 quando le fiamme hanno avvolto la casa: a quanto è stato successivamente ricostruito dai vigili del fuoco, il proprietario avrebbe accindentalmente gettato un mozzicone di sigaretta ancora acceso nella spazzatura.L'incendio è stato domato e, a parte i danni alla casa, non ci sono stati feriti.