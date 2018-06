Lecce, allarme in centro: fiamme nel deposito di un supermercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incendio è divampato nel pomeriggio all'interno di un deposito annesso al supermercato Di Meglio di via Leuca, a Lecce. In quel momento il supermercato era chiuso e a dare l'allarme sono state alcune persone che hanno visto del fumo uscire da sotto la saracinesca de deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto la saracinesca e sono entrati nel deposito.Le fiamme avevano già coinvolto la merce depositata, mentre una densa coltre di fumo aveva invaso l'attiguo supermercato. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio riuscendo a limitare i danni. Sul posto anche la polizia e i vigili urbani. Il tratto di via Leuca è stato chiuso al traffico per consentire la sosta dei mezzi di soccorso. Non ci sono feriti.