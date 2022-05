Incendio in centro a Lecce: furgone e auto avvolti dalle fiamme

Paura in centro a Lecce a causa di un incendio che partito da un furgone e che ha coinvolto un'auto parcheggiata e un immobile.

E' accaduto nel pomeriggio quando un furgone della ditta Sda si è accostato vicino al marciapiede perché in avaria. L'autista ha fatto in tempo a scendere dal veicolo che nel frattempo ha preso fuoco. In pochi istanti le fiamme dal motore del furgone hanno raggiunto anche una Fiat 500 parcheggiata e le serrande al primo piano dell'immobile di via 95esimo Reggimento Fanteria.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme alla polizia e alla polizia locale che ha deviato il traffico in piazza Mazzini per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio. I danni sono da quantificare.