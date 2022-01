Lecce, un incendio distrugge la sua casa. E i compagni di scuola organizzano una raccolta fondi

Una raccolta fondi per aiutare la compagna di classe che ha perso tutto durante un incendio. E' l'iniziativa della classe 4 B dell'Istituto professionale Alberghiero Presta-Columella di Lecce. Celeste, una ragazza di 17 anni, non ha più nulla: abiti, beni, libri: tutto è andato in fumo durante l'incendio che un mese fa ha colpito l'abitazione della sua famiglia. Così i compagni di scuola si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di aiutarla.

La raccolta fondi per Celeste

I compagni di scuola hanno deciso di organizzare una raccolta fondi, un crowdfunding creato dalla classe 4°B Sala dell' istituto professionale Alberghiero Presta Columella di Lecce. «Celeste, una ragazza di 17 anni estremamente dolce e delicata, sempre disponibile e disposta ad aiutare gli altri prima di se stessa».

Così gli studenti si sono attivati tramite la piattaforma GoFundMe per riuscire a raccogliere quanti più soldi possibile e dare una mano alla compagna di scuola.

«Celeste - scrivono - ha bisogno del nostro aiuto, ha perso tutti i beni di sua proprietà, i suoi vestiti e tutto ciò che le apparteneva. Adesso - aggiungono - si trova in appoggio a casa dei propri nonni, data l'inagibilità della sua abitazione ed ha bisogno del nostro aiuto per trovare un nuovo posto dove vivere e per ricominciare a sorridere come faceva prima dell'incidente».