Lecce, incendio in una villetta: a fuoco la stanza adibita a lavanderia

Incendio in una villetta: a fuoco la stanza adibita a lavanderia. Paura in via Rodari a Lecce nel pomeriggio di oggi, 2 maggio, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è intervenuto intorno alle 15.10 in un'abitazione in cui si era sprigionato un incendio.

Le fiamme si sono sviluppate dal locale lavanderia e hanno interessato anche altre vani dell'immobile di una villetta a piano terra. Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto per spegnere ogni focolaio. Al termine delle operazioni il solaio del vano interessato dall’incendio ha subito per buona parte il distacco delle pignatte e il danneggiamento dei travetti. Fortunatamente non si sono regsitrati feriti.

Le cause dell'incendio pare siano del tutto accidentali.