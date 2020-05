Dimentica l'olio sul gas e prende fuoco la casa: ustionata una donna

Poteva finire in tragedia, anche vista la densità di abitanti della zona ma fortunatamente così non è andata. Una pentola piena di olio bollente dimenticata sul fornello del gas acceso ha infatti provocato un incendio questa mattina a Lecce, in piazzale Genova. Alle ore 10 circa due volanti della Questura, i vigili del fuoco e un'ambulanza sono intervenuti al quarto piano di uno stabile al civico 9, dove un appartamento era stato interessato da un incendio. Le fiamme sono state spente con gli estintori in dotazione dal personale delle volanti. Lo stabile durante le operazioni di spegnimento è stato evacuato e gli inquilini posti in stato di sicurezza. La proprietaria dell'appartamento ha subito lievi ustioni agli arti inferiori ed è stata medicata dal personale del 118 intervenuto sul posto. L'incendio è stato causato da una pentola con dell'olio rimasta per molto tempo sul fornello. L'incendio della pentola ha causato soltanto l'annerimento delle pareti del vano cucina non risultano altri danni alle strutture portanti dell'abitazione pertanto l'appartamento è risultato agibile.



