Fiamme dall'aspiratore di fumo: scoppia l'incendio in un'azienda della zona industriale

Incendio in un'azienda della zona industriale di Lecce: fiamme dall'aspiratore di fumo. Intorno alle 20.45 di ieri sera - 27 marzo - una squadra dei vigili del fuoco di Lecce, con due mezzi un'autobotte e un'autoscala, è intervenuta presso la zona industriale di Lecce per un incendio che si stava sviluppando all’interno di un aspiratore di fumi di una ditta che produce profilati in metallo.



I vigili del fuoco muniti di autorespiratori, hanno provveduto dapprima a raffreddare l’aspiratore per poi introdursi al suo interno spegnendo del tutto le fiamme. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica incolumità. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio anche se si ipotizza la natura elettrica.