Incendia l'auto della ex ma poi si pente e si autodenuncia ai carabinieri

Incendio doloso nella notte a Lecce. Un uomo ha dato fuoco all'auto della ex e si è poi autodenunciato. Tutto è successo attorno alle 5 del mattino, in via Leonardo da Vinci. Sul posto, allerate dagli abitanti, sono immediatamente arrivati Vigili del fuoco e Polizia. La proprietaria del mezzo si trovava fuori città per lavoro.

L'attentato. Poi io pentimento

L'uomo, R.S., 51 anni, si è poi auto denunciato ai carabinieri di Copertino, paese in cui vive. Di fronte ai militari ha ammesso di aver dato fuoco all'auto della ex. Contro di lui pesa inoltre un'accusa per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della stessa donna.